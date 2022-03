Fortnite: Season 2: Widerstand startet ohne Bauen

Epic Games ruft zum Widerstand auf und veröffentlicht die gleichnamige neue Season 2 in Kapitel 3 von Fortnite.

Um im Battle Royale-Spiel bei der finalen Schlacht gegen den Nullpunkt für den Widerstand zu kämpfen, könnt ihr brandneue Taktiken ausprobieren.

So könnt ihr neuerdings nicht nur Sprinten, sondern auch Klettern. Die Fähigkeiten sind auch bitter nötig, denn: Eure Widersacher haben euch die Möglichkeit geraubt zu bauen.

Derzeit tragt ihr also alle eure Schlachten ohne eure Baukünste aus.

Schaut euch unten den Story-Trailer für die neue Season an und erfahrt mehr über die Neuerungen, die auf der Insel eingetroffen sind.

Kapitel 3, Season 2: Widerstand

Schließt euch in der finalen Schlacht zur Befreiung des Nullpunkts dem Widerstand an! Probiert brandneue Taktiken aus, darunter das Klettern, Sprinten und noch mehr. Steigt in einen gepanzerten Schlachtenbus, um beinahe unaufhaltsam zu sein, oder befestigt einen Kuhfänger an eurem Truck für erhöhte Ramm-Power. Stellt euch euren Gegnern in der ultimativen Schlacht um den Nullpunkt.

Barren lösen alle eure Probleme

Ihr könnt den Widerstand mit euren Barren unterstützen! Spendet Barren für Waffen und Fahrzeuge für den Widerstand. Gebt eure Barren außerdem für die Installation von Geschütztürmen aus, darunter der „schwere Geschützturm“, der zur Abwehr von Fahrzeugen gedacht ist.

Fahrzeug-Action

Steuert einen IO-Titan-Panzer und feuert seine Kanone ab, während ihr Hindernisse plattwalzt. Eure Teammitglieder können euch dabei unterstützen, indem sie das Maschinengewehr des Panzers bemannen. Durch das Spenden eurer Barren könnt ihr außerdem den Bau der monströsen, gepanzerten Schlachtenbusse unterstützen, die über Chonkers Geländereifen, einen Kuhfänger und zwei unterschiedliche Geschütztürme verfügen. Spendet jetzt deine Barren, um diese Busse auf die Insel zu bringen!

Höchst agiler Widerstand

Bewegt euch dank der erhöhten Standard-Bewegungsgeschwindigkeit schneller fort und seid mit kurzen Sprints sogar noch schneller unterwegs. Nutzt außerdem die neue Klettermechanik, um euch einen Höhenvorteil zu verschaffen. Haltet euch einfach an einem Vorsprung fest und zieht euch hoch!

Ausrüstung des Widerstands

Greift sofort zu Beginn der neuen Saison auf zwei neue Waffen zu: die mächtige Kampfmaschinenpistole und das Striker-Salvengewehr mit Leuchtpunkt-Visier. Schnappt euch außerdem die aus dem Tresor geholten und überarbeiteten Waffen, wie die Trommelschrotflinte und den Revolver.

Sehr Strange der Season Pass

Im Battle Pass Kapitel 3 – Saison 2 ist Doctor Strange, der Meister der mystischen Künste, enthalten. Ebenfalls im Battle Pass mit dabei sind Charaktere wie Tsuki 2.0, der bekannte Gegenspieler Gunnar – und zu guter Letzt: Der Ursprung. Schließt außerdem besondere Aufträge ab, um die Spitzhacke „Omnischwert“ zu „programmieren“. Stattet das Omnischwert mit einer anderen Klinge, Parierstange, Farbe und sogar einem anderen Sound aus!