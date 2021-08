Fortnite: Mecha Morty Paket erhältlich

Mecha Morty schließt sich Rick Sanchez in Fortnite an! Holt euch das Outfit im Item Shop zusammen mit dem Morty’s Back Back Bling, Space Snake Pickaxe, Look at Me! Wrap, Get Schwifty Emote und mehr. Das Mecha Morty Paket ist jetzt in Fortnite erhältlich, hier gibt es den Trailer zum neuen Inhalt: