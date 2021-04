Fortnite: Shooter im März mit den aktivsten Spielern im Xbox-Ökosystem

Laut dem Player Engagement Tracker der NPD Group hatte Fortnite im März 2021 die aktivsten Benutzer aller Spiele im Xbox-Ökosystem. Derzeit gibt es wohl keinen massenfreundlicheren Shooter, der zudem seit dem 23. April auch für Spieler ohne ein Xbox LIVE Gold-Abonnement spielbar ist.

According to The NPD Group's Player Engagement Tracker, Fortnite had the most active users of any game in the Xbox ecosystem during the month of March. Couldn't pick a more mass friendly game to sell a mass friendly next gen console. https://t.co/AiaG6iY0YF

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 23, 2021