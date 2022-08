Forza Horizon 5: Herausforderungen und Belohnungen der Frühlings-Saison KW32/2022

Autor:, in / Forza Horizon 5

Das sind die Herausforderungen und Belohnungen der Frühlings-Saison KW32/2022 in Forza Horizon 5.

In Mexiko ist der Frühling eingekehrt, was für Spieler in Forza Horizon 5 bedeutet, dass neue wöchentliche Herausforderungen und Belohnungen verfügbar sind.

In der aktuellen Spielwoche des Rennspiels könnt ihr euch den Porsche 911 ´90 für 20 Punkte und den Vaux Carlton für 40 Punkte freischalten.

Die Punkte könnt ihr euch auf vielfältige Weise in den Herausforderungen verdienen. Welche das sind, das verraten euch die nachfolgenden Bilder.