Forza Motorsport 2023: Offizielle Live-Programmübersicht

Zu Forza Motorsport 2023 wurde die offizielle Live-Programmübersicht präsentiert, damit ihr wisst, was euch im Oktober erwartet.

Forza Motorsport 2023 startet im Oktober und landet direkt im Xbox Game Pass. Damit ihr das Spiel schon vor allen anderen spielen könnt, gibt es die Premium Edition für alle Rennspielfans.

Wie bereits bekannt gegeben wurde, liefert das große November-Update Yas Marina als neue Rennstrecke und vieles mehr. Doch was erwartet euch überhaupt im Oktober 2023? Neben über 500 Autos und eine Liste von 20 Strecken, die monatlich kostenlos erweitert wird, gibt es unzählige Herausforderungen.

Was ihr von den kostenlosen monatlichen Updates erwarten könnt? Monatlich eine neue Rennstrecke, neue Autos und mehr, während neue Ereignisse und Aufgaben jede Woche aufleuchten. Für den Singleplayer werden zwei neue Touren jeden Monat zusätzlich veröffentlicht. Eine thematische Tour und weitere warten schon auf euch. Im Multiplayer gibtes weitere Missionen mit exklusiven Belohnungen, Spotlight-Rennwagen mit speziellen Eigenschaften und vieles mehr.

Was euch noch alles erwartet, schaut ihr euch am besten selbst an: