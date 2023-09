Microsoft: Eine Milliarde US-Dollar mehr Umsatz als Nintendo

Neben empfindlichen Inhalten zu neuen Konsolen oder Spielen enthielten die versehentlich veröffentlichten Unterlagen von Microsoft weitere interessante Details. Unter anderem konnte man in den Daten die Umsatzzahlen von Microsoft sehen, welche gerade im 15. Geschäftsjahr interessant sind.

2022 erzielte Microsoft einen Gesamtumsatz von 16 Milliarden US-Dollar, bedenkt man das eventuelle Ziel für 2030 über welches wir berichteten, erscheint die Zahl erst einmal in Ordnung. Bei genauer Betrachtung der Umsätze der großen Tech-Unternehmen aus 2022 fällt allerdings auf, dass Microsoft damit Nintendo um eine Milliarde US-Dollar überflügelt.

Berechnet wird für Microsoft in diesem Fall der Umsatz allein aus der Gaming-Sparte. In diese fließen Hardwareverkäufe sowie Spielverkäufe für Xbox und PC (Windows). Bei Nintendo orientiert sich der Umsatz allein an der Nintendo Switch sowie deren Spiele. Sony erzielte in diesem Jahr eine unglaubliche Summe von 25 Milliarden US-Dollar mit ihrer PlayStation-Gaming-Sparte.

Natürlich entspricht der Umsatz nicht dem Rohertrag, also was der Firma nach Abzug aller Kosten bleibt, trotzdem ist es beachtlich, wie viel Umsatz Microsoft mit ihrem Gaming-Sektor umsetzen kann.