Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Dead Island Riptide und mehr

Habt ihr an diesem Wochenende Lust, ein paar Zombies ihr altes Fleisch von den Rippen zu kloppen? Oder wollt ihr lieber frisches Fleisch und euch dazu auf die Jagd durch die Wildnis begeben? Vielleicht macht ihr auch lieber Jagd auf Terroristen?

Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr bei den Free Play Days allen drei Aktivitäten an diesem Wochenende nachgehen, denn Dead Island: Riptide Definitive Edition, theHunter: Call of the Wild und Rainbow Six Siege sind diese Woche spielbar.

Einzige Voraussetzung ist eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder ein Abonnement des Xbox Game Pass Ultimate, um die Spiele in ihrer Vollversion bis Montagmorgen um 09:00 Uhr spielen zu können.

Xbox Free Play Days KW25/2022