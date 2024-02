Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit One Piece Odyssey und mehr

Drei Spiele sind an diesem Wochenende bei den Free Play Days auf Xbox spielbar.

Abonnenten von Xbox Game Pass (Core oder Ultimate) können in One Piece Odyssey Abenteuer mit der Strohhut Band erleben oder ihre strategischen Fähigkeiten in Age of Empires IV bzw. Gord unter Beweis stellen.

Free Play Days KW05/2024

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Gord

One Piece Odyssey