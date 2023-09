Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Riders Republic und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Mit dem Xbox Game Pass können Mitglieder das Angebot der Free Play Days wöchentlich in Anspruch nehmen und ausgewählte Spiele auf Xbox in der Volversion spielen.

Diese Woche ziehen Spieler auf Xbox mit Ed-0: Zombie Uprising in den Kampf gegen Zombies, steigen in Shredders aufs Snowboard oder schwingen sich in Riders Republic aufs Bike, Ski und mehr.

Free Play Days KW39/2023

Ed-0: Zombie Uprising

Riders Republic

Shredders