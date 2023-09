Call of Duty: Modern Warfare III: Termin zur Multiplayer-Enthüllung steht fest

Über die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III haben wir in den vergangenen Wochen schon einiges erfahren. So wird es offene Kampfmissionen geben, Fans konnten einen Blick in die erste Mission der Kampagne werfen. Darüber hinaus wurde auch ein Zombie-Modus bestätigt.

Das Highlight heben sich die Entwickler aber bis zum Schluss auf: den Mehrspieler.

Die Enthüllung des Mehrspielers von Call of Duty: Modern Warfare III wurde nun für den 5. Oktober, 18:00 Uhr festgelegt. Via YouTube und Twitch kann die Vorstellung dann mitverfolgt werden.

Nur einen Tag später können Spieler auf PlayStation in die Beta eintauchen. Xbox- und PC-Spieler hingegen erst am 12. Oktober. Details zur Teilnahme an der Beta haben wir hier für euch.