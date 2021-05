FUSER: Spiel ab sofort günstiger erhältlich, neuer Spielmodus bald verfügbar

FUSER, das Musik-Mixing-Game von Harmonix (Rock Band, Dance Central) und NCSOFT ist ab sofort günstiger erhältlich. Ab sofort wird die Standard-Edition des Spiels für 39,99 Euro erhältlich sein und die VIP-Edition für 79,99 Euro. Die neuen Preise sind für alle Versionen verfügbar: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

Der Musiktitel macht es Spielern zur Aufgabe verschiedene Elemente aus Songs der weltbekanntesten Interpreten, wie Billie Eilish, The Weeknd und Zedd miteinander zu kombinieren. Seit dem Erscheinen des Spiels wurden 92 zusätzliche DLC-Songs ergänzt, darunter von 24kGoldn, Dua Lipa und The White Stripes. Eine Übersicht aller verfügbaren Songs gibt es auf der offiziellen Homepage.

„FUSER gibt den Spielern die Möglichkeit die eigene Kreativität auszuleben, in dem sie mit einigen der besten Songs weltbekannter Interpreten eigene Mixes kreieren“, so Kendall Boyd, Head of Marketing. „Mit dem schon bald erscheinenden Headliner Spotlight Update, erhält FUSER einen neuen Spielmodus, der die Spieler ins Rampenlicht vor über 250 Freunden und Fans rückt.“