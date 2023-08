Gamescom 2023: 4A Games verkündet Teilnahme

Autor:, in / Gamescom 2023

Wie aus einem Eintrag auf der Gamescom-Webseite hervorgeht, wird 4A Games auf der diesjährigen Gamescom vertreten sein. Das ukrainische Entwicklerstudio ist vorwiegend für die Entwicklung der bisher drei Teile umfassenden Metro-Reihe bekannt.

Derzeit arbeitet 4A Games am vierten Ableger der Reihe, dessen Story vom aktuell wütenden Ukraine-Krieg beeinflusst sein wird und der laut Berichten Anfang des Jahres bereits vollständig spielbar gewesen sein soll.

Dass das Studio auf der Gamescom vertreten ist, könnte ein Indiz für eine mögliche Enthüllung von Metro 4 während der Opening Night Live sein. Auch könnten die Entwickler Fans neue Details zum kommenden Ableger verraten.

Wer gerne selbst vor Ort nachfragen möchte, findet 4A Games in Halle 3.2 am Stand D051/C050. Die Gamescom 2023 findet vom 23. Bis 27. August in Köln statt.