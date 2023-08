Gamescom 2023: Critical Reflex auf der Messe

Autor:, in / Gamescom 2023

Indie-Publisher Critical Reflex ist vom 23. bis 27. August 2023 auf der gamescom in Köln anzutreffen. Mit vier Titeln im Gepäck ist der Publisher in Halle 2.2 an Stand C51 Games Industry Business Lounge aufgestellt.

Die vier Titel, die vor Ort präsentiert werden, sind Outcast Tales von Hardlane Studio, Altered Alma von 2Awesome Studio, Freaked Fleapit von Finch Bird Studio und Rose and Locket von Whistling Wizard.

Outcast Tales ist ein rundenbasiertes RPG-Abenteuer, in dem Spieler eine selbst zusammengestellte Truppe durch eine postapokalyptische Wüste führen.

Jeder Charakter hat eine einzigarte Mischung aus Klasse und Persönlichkeit, deren Charakterzüge sich erst während zahlreicher Events zeigt, die im Wechsel mit den Kampfsequenzen passieren.

Damit entsteht in jedem Spieldurchlauf eine einzigartige Kombination, die entscheidend für die Ausgänge der Kämpfe ist – kämpfen die Truppenmitglieder miteinander oder gegeneinander?

Einen Trailer zu Outcast Tales gibt es hier zu sehen:

Altered Alma ist ein Metroidvania-Abenteuer mit Dating-Sim-Elementen, das in einer Cyberpunk-Welt angesiedelt ist. In Neo-Barcelona – inspiriert vom realen Barcelona – erleben Spieler eine Space Opera voller bunter Charaktere, mitreißender Kämpfe und einzigartiger Feinde.

In schicker Pixel-Art passen sie ihr Raumschiff und ihre Crew an, bauen Beziehungen zu den Charakteren auf und stellen ihre mächtigen Fähigkeiten im dynamischen Kampfsystem unter Beweis.

Den Trailer zu Altered Alma gibt es hier:

In Freaked Fleapit müssen Spieler neun Kreise der Hölle durchqueren. In einer verrückten Welt, die sich im Rhythmus der Musik bewegt, bezwingen Spieler Teufel, Dämonen und andere Unholde in prozedural generierten Leveln voller Neonlichter.

Dabei ändert sich die Musik je nachdem, wie sie spielen. Nebenbei machen sie Bekanntschaft mit den reizenden Damen des Fegefeuers, die mit ihren einzigartigen Enden für jede Menge Wiederspielwert sorgen.

Den Freaked Fleapit-Trailer gibt es hier für euch: https://youtu.be/fIu_vNnpxfU

Rose and Locket ist ein atmosphärischer Platformer mit handgezeichneten Hintergründen, in dem Titelheldin Rose durch die Gefilde des Unterwestens reist, um den Geist ihrer Tochter zu retten, der von bösen Kräften gefangen genommen wurde. Das Run & Gun-Adventure steckt voll rasantem Gameplay und kinoreifer Szenen.

Spieler erlangen nach und nach neue Kampffähigkeiten und erleben dabei eine Geschichte über Verlust und Hingabe.

Den Trailer zu Rose and Locket könnt ihr euch hier anschauen: