Gamescom 2023: Video zeigt spielbare Demos am SEGA-Messetand

SEGA hat ein neues Video veröffentlicht und präsentiert euch dabei alle spielbaren Demos am Messestand. Mit dabei sind Sonic Superstars, HYENAS, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload und vieles mehr.

