Gaming: Das waren 2023 die Top 20 Spiele in Deutschland

Über alle Genres hinweg bot das Jahr 2023 herausragende Spiele-Highlights, die Fans in Deutschland und der Welt begeisterten.

Das ereignisreiche Jahr der großen Neuerscheinungen spiegelt sich auch in den Jahrescharts des Bundesverbands der Deutschen Games-Industrie e.V. zu den meistverkauften Spielen für PC und Spielkonsolen im Jahr 2023 wider.

Angeführt werden die Jahrescharts von der Fußballsimulation EA SPORTS FC 24 (Electronic Arts), die 2023 erstmals unter dem neuen Serientitel erscheint und seit dem Release im September durchgängig Top-3-Platzierungen in den deutschen Monatscharts erreicht.

Das magische Open-World-Spiel Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games) aus dem Harry Potter-Universum eroberte den zweiten Platz der Jahrescharts. Auf Platz drei folgt das lang erwartete Diablo IV (Activision Blizzard), der neue Teil der gleichnamigen RPG-Reihe.

Nur zwei Monate nach seiner Veröffentlichung im November beendete der actionreiche Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare III (Activision Blizzard) das Jahr auf dem vierten Platz.

Den fünften Platz der Jahrescharts sicherte sich mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) ein weiterer Action-Adventure-Erfolg, der die Geschichte der bekannten Protagonisten Link und Prinzessin Zelda fortsetzt.

Und auch eine deutsche Produktion hat es wieder in die Jahreswertung geschafft: die eigens entwickelte Konsolenversion des Städtebau-Strategiespiels Anno 1800: Console Edition (Ubisoft), das für das Konsolenspielerlebnis neu gemastert wurde.

Top 20 der 2023 in Deutschland verkauften PC- und Konsolenspiele per physischem Datenträger und Download:

Hinweis: Da die jeweiligen Publisher derzeit nicht an der GSD teilnehmen, sind die Spiele Alan Wake 2 und Baldur’s Gate 3 nicht in den Top 20 enthalten.