Gaming: Ein umfassender Streik könnte die Industrie lähmen

Gaming

Die Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (kurz: SAG-AFTRA) ist eine US-amerikanische Gewerkschaft, der circa 160.000 Film- und Fernsehschauspieler, Journalisten, Sänger, Tänzer, Discjockeys, Synchronsprecher, andere Film- und Fernsehschaffende und weitere Berufstätige innerhalb von Medien angehören. Ebenso fallen viele Bereiche aus der Branche der Videospiele mit in diese Zugehörigkeit.

Diese Gewerkschaft befindet sich jetzt in Vorbereitung auf einen umfassenden Streik innerhalb der Videospielbranche. Im Juli startete die SAD-AFTRA einen weiteren Streik in den Hallen Hollywoods, wodurch zahlreiche Produktionen verschoben werden mussten.

Der Vorstand der SAD-AFTRA stimmte einstimmig darüber ab, dass ihren Mitgliedern ein Streik als Möglichkeit zur Wahl steht. Demnach können jetzt Mitglieder der Gewerkschaft darüber abstimmen, ob gestreikt wird, wenn weitere Verhandlungen mit den Publishern scheitern. Betroffen wären die Arbeiten von Studios wie Insomniac Games, Warner Bros., Disney, Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games und Take-Two Interactive.

Die Forderungen der Gewerkschaft sind dabei ganz klar definiert: Verbesserte Löhne, ein Schutz vor dem Jobverlust durch künstliche Intelligenzen, verbesserte Arbeitsumgebungen.

Gerade der Schutz vor künstlichen Intelligenzen ist ein Punkt, der in der vielen Branchen aktuell für Aufsehen sorgt. Derzeit arbeiten immer mehr Studios daraufhin, Aufgaben durch diese ersetzen zu lassen oder zu verbessern, was natürlich einem Verlust eines Arbeitsplatzes gleichkommen könnte. In Sachen Arbeitsumgebungen gibt es einige Punkte, die den zukünftig Streikenden ebenso sauer aufstoßen.

Start der Verhandlungen zwischen Industrie und Gewerkschaft ist der 26. September.

Der SAG-AFTRA-Präsident Fran Drescher sagt dazu:“Es geht wieder los! Jetzt befindet sich auch unser interaktives (Videospiel-)Abkommen in einer Pattsituation. Wieder einmal sind wir mit Gier und Respektlosigkeit der Arbeitgeber konfrontiert. Wieder einmal gefährdet künstliche Intelligenz unsere Mitglieder, ihre Arbeitsmöglichkeiten zu verringern. Und wieder einmal stellt sich die SAG-AFTRA im Namen ihrer Mitglieder gegen die Tyrannei!“ Weiter führt er aus:“Die Überschneidung dieser beiden SAG-AFTRA-Verträge ist kein Zufall, sondern ein vorhersehbares Problem, das unsere Branche sowie andere auf der ganzen Welt betrifft. Die Krankheit der Gier breitet sich wie ein Lauffeuer aus und ist bereit, Arbeiter um ihre Lebensgrundlage und Menschen um ihre Nützlichkeit zu verbrennen. Wir von der SAG-AFTRA sagen NEIN! Nicht unter unserer Aufsicht!“

Der National Executive Director und Chefunterhändler der SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, bringt einen weiteren Punkt ein. Das Nachahmen von Stimmen ist bereits in Japan im Bereich der Anime-Industrie ein ernstes Thema, welches ebenfalls im Bereich der Videospiele ernsthaft diskutiert wird.

Crabtree-Ireland sagt dazu:“Die Voice- und Performance-Capture-Künstler, die Videospielcharaktere zum Leben erwecken, verdienen einen Vertrag, der den Wert widerspiegelt, den sie für die milliardenschwere Spieleindustrie bringen. Sprach- und Performance-Capture-KI gehören bereits zu den fortschrittlichsten Anwendungen von KI: Die Bedrohung ist da und sie ist real. Ohne vertraglichen Schutz verlangen die Arbeitgeber von den Künstlern, dass sie sich unwissentlich an der Auslöschung ihrer Kunst und ihres Lebensunterhalts beteiligen.“

Der letzte große Streik der Gewerkschaft war 2016, in dem man gegen 11 Publisher und Entwickler vorging. Nach erst 340 Tagen, damit der längste Streik in der Geschichte der SAG-AFTRA, konnte der Streik niedergelegt werden. Bereits damals forderten die Streikenden Rückstände aus den Projekten ein, die durch die Studios abgelehnt wurden.

Gemeint damit waren unter anderem Vorarbeiten der Akteure zu ihren Rollen, wie das Einlesen oder Proben. Die Publisher lehnten dies mit der Begründung ab, dass es einfache Vorarbeiten wären, die nicht zur Produktion gehören.

Der Streikt führte dazu, dass es eine gleitende Gehaltsskala mitsamt einiger Änderungen für die Arbeitsbedingungen von Schauspielern in dem Bereich Spiele schaffte. Verzögerung von Titeln gab es durch diesen Streit keine, allerdings ersetzte das Team von Life is Strange: Before the Storm die Rolle der Chloe, gespielt von Ashley Burch, mit jemand anderem.

Sollte es zu einem ähnlich ausführlichen Streik wie 2016 kommen, worauf aktuell alles hindeutet, könnte sich die Produktion der aktuell in Arbeit befindlichen Spiele um ein Vielfaches verzögern. Gerade Spiele wie Grand Theft Auto VI oder Suicide Squad: Kill The Justice League währen von diesem massiv betroffen, da diese noch in Produktion sind.