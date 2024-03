Gaming: Fast zwei Drittel der Spielentwickler nutzen KI

Autor:, in / Gaming

Fast zwei Drittel der Spielentwickler nutzen laut einer Umfrage bereits Künstliche Intelligenz in ihren Arbeitsabläufen.

Die Marktforschungsfirma CIST hat in einer Umfrage mit über 300 Teilnehmern ermittelt, dass bereits 62 % der befragten Spielentwicklungsstudios Künstliche Intelligenz in ihren Arbeitsabläufen nutzen.

Spiel-Engine-Macher Unity hatte jene Umfrage in Auftrag gegeben, die Ergebnisse wurden in ihrem jährlichen Marktreport veröffentlicht.

Der Befragung zufolge wird KI hauptsächlich genutzt, um schnell Prototypen zu erschaffen, Konzepte sowie Assets zu erstellen und Welten zu bauen.

Auffällig ist, dass sich die durchschnittliche Zeit bis zum Launch eines Spiels dennoch erhöht hat: Im Jahr 2022 waren es noch 218 Tage, 2023 hingegen 304 Tage.

Es scheint sich dennoch zu lohnen, diese neuen Technologien zu verwenden – so gaben 71 % der Befragten an, ihre Arbeitsabläufe und die Auslieferung durch KI verbessert zu haben.

Während 62 % bereits KI nutzen, gaben die restlichen 38 % an, in diesem Bereich noch zögerlich zu sein. Aus letzterer Gruppe äußerten 43 %, dass sie Interesse, aber keine Zeit für eine KI-Nutzung hätten – 24 % zweifelten hingegen daran, die nötigen technischen Skills für eine Umsetzung zu besitzen.

Künstliche Intelligenz wird auch in der Spielwelt zukünftig eine erhebliche Rolle spielen. Viele Firmen setzen große Hoffnungen in diese, so hofft beispielsweise auch EA-CEO Andrew Wilson, durch KI die Effizienz, die Kundschaft und den Umsatz seiner Firma zukünftig deutlich vergrößern zu können.