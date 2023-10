Gaming: Hund wird zum Speedrunner

Im Januar treffen sich im Rahmen der nächsten Ausgabe der Videospiel-Speedrunning-Veranstaltung Awesome Games Done Quick (AGDQ) wieder zahlreiche Speedrunner, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

2024 wird erstmals auch ein Hund als Speedrunner am Event teilnehmen. So kündigt der Speedrunner JSR via X an, dass sein Shiba Inu Peanut Butter im NES-Spiel Gyromite auf Bestzeitenjagd gehen wird.

Dass Peanut Butter kein unbeschriebenes Blatt im Bereich Speedrunning ist, zeigt ein vor drei Monaten veröffentlichtes Video. Dort schafft es der Hund mithilfe eines speziellen Paddle-Controllers und Kommandos seines Herrchens, Gyromite in 25 Minuten und 29 Sekunden durchzuspielen.