Gears 6: Entwickler sucht Motion Capture Techniker

Spätestens seit Januar wissen wir, dass das nächste Projekt bei The Coalition in vollem Gange ist.

Der Entwickler ist mit dem First-Party-Franchise Gears of War betraut, die Vermutung liegt daher nahe, dass man am nächsten Teil der Reihe, also Gears 6, arbeitet.

Dass ein weiterer Teil zur Third-Person-Shooter-Reihe in der Mache ist, wird aktuell durch eine offene Stelle für einen Motion Capture Techniker für Gears of War noch einmal unterstrichen.

Die Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben und liegt im kanadischen Vancouver, dem Standort des Studios.

In der Stellenbeschreibung heißt es unter anderem:

„Der Motion-Capture-Techniker ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Mocap-Daten in gleichbleibend hoher Qualität erfasst werden und die Drehtage reibungslos und effizient ablaufen. Wir suchen einen Techniker mit einer Kombination aus menschlichen und technischen Fähigkeiten, der in einem dynamischen Umfeld in einem leistungsstarken Team von ambitionierten Animatoren und Filmkünstlern mitarbeiten möchte. In dieser Funktion sind Sie für die gesamte Performance Capture- und virtuelle Produktionspipeline in unserem Studio in Vancouver zuständig, zusammen mit unserem gesamten Produktionsteam.“