Grand Theft Auto VI: Spieletester für ein fast fertiges Projekt gesucht

Grand Theft Auto V ist der erste Teil der Reihe, der für drei Konsolengenerationen veröffentlicht wurde. So langsam wäre es doch mal Zeit für etwas Neues, oder? Allgemein hält sich Rockstar Games bedeckt, wenn es um Neuigkeiten rund um Grand Theft Auto VI geht.

Doch es gibt einen Grund zur Hoffnung! In neuen Stellenausschreibungen für Edinburgh, Lincoln und Indien werden Spieletester für ein „fast fertiges Projekt“ gesucht. Es steht aber nicht explizit geschrieben, dass es sich hierbei um GTA 6 handelt und somit kann es genauso gut ein neuer Spielmodus für GTA 5 Online, Red Dead Online oder etwas komplett anderes sein.

Dennoch könnte es auch bedeuten, dass Rockstar ein Spiel im Studio in der Entwicklung hat, welches sich der Fertigstellungsphase nähert. Finale Spieletester werden typischerweise eingestellt, wenn ein Titel kurz vor der Veröffentlichung steht. In der Vergangenheit, genauer gesagt im Februar, gab es ein Stellenangebot von Rockstar Games, bei dem ein Cinematic Gameplay Capture Artist gesucht wurde. Vielleicht passt das in irgendeine Art und Weise zusammen.

Nichtsdestotrotz wollen wir noch mal darauf hinweisen, dass es sich hier um ein Gerücht handelt. Es kann wie gesagt auch alles andere sein. Dennoch besteht Hoffnung, dass wir vielleicht diesen Sommer einen ersten Teaser für GTA 6 zu sehen bekommen könnten.