Grand Theft Auto VI: Take-Two-Patent deutet auf riesige Spielwelt hin

Grand Theft Auto VI

Ein neues Patent könnte in Grand Theft Auto VI eine riesige Welt mit vielen Spielern ohne Ladebildschirm ermöglichen.

Um die Spielwelt von Grand Theft Auto VI mit Spielern zu bevölkern, könnte der Entwickler auf ein neues System zurückgreifen, dass der Mutterkonzern Take-Two kürzlich patentieren ließ.

Dabei handelt es sich um ein „System und Verfahren zur Sitzungsverwaltung in einer Multiplayer-Spielumgebung“.

Mit dem System könnte Rockstar Games Spieler in Grand Theft Auto VI nahtlos und ohne Ladebildschirm von einer Sitzung in eine andere transferieren, wenn sie das Gebiet in einem Spiel wechseln.

Die Spielwelt könnte dadurch in verschiedene Sitzungen unterteilt werden und beim Wechsel würde man Spieler dann in eine Sitzung verbinden, die von anderen Spielern bevölkert wird. Dadurch entstehe der Eindruck einer lebendigen Welt, in der sich hunderte Spieler befinden.

Eine Grafik des Reddit-User CoryLVV zeigt ein Beispiel für eine Unterteilung:

Rockstar Games könnte demnach an einer riesigen Spielkarte für Grand Theft Auto VI arbeiten, bei der die Welt immer reich bevölkert ist, was in nur einer einzigen Spielsitzung wohl nicht möglich wäre. Auch andere Entwicklerstudios von Take-Two könnten von dem Patent profitieren.