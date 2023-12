Grand Theft Auto VI: Trailer-Song bricht Spotify-Rekord

Nicht nur auf YouTube stellt der Grand Theft Auto VI-Trailer einen Rekord nach dem anderen auf, auch bei Spotify schlägt die Veröffentlichung des Ankündigungstrailers Wellen. Der aus Florida stammende und verstorbene Singer-Songwriter Tom Petty, dessen Titel Love Is A Long Road im Grand Theft Auto VI-Trailer verwendet wurde, erlebt einen Wiederaufstieg.

Spotify teilte gegenüber der BBC mit, dass der Song auf dem Musikstreamingdienst durch die Decke schoss. Gegenüber der vergangenen Woche legte das Interesse an Love Is A Long Road um 36.979 Prozent zu.

Wenngleich die Musik von Tom Petty bereits in Grand Theft Auto: San Andreas verwendet wurde, damals war es der Titel Runnin‘ Down A Dream, dürften die Fans mit dem überwältigenden und plötzlichen Erfolg von Love Is A Long Road auf Spotify gewiss nicht gerechnet haben. Insbesondere, so muss angemerkt werden, war der Song bisher nicht einmal seiner beliebtesten Titel. Gerade einmal 11 Millionen Streams waren bis dahin drin, während Pettys beliebtester Song, Free Fallin‘, über 600 Millionen Streams aufweisen kann.

Auch der Vergleich zu einem ähnlichen Phänomen ist nahezu irrwitzig: Long Long Time von Linda Rondstadt legte bei Spotify zu, nachdem es das Lied in die Serie The Last of Us geschafft hatte – allerdings „nur“ um 4.900 Prozent.