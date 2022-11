Halo 2: Spiel feiert seinen 18. Geburtstag

Autor:, in / Halo 2

In dieser Woche feiert der Xbox-Shooter Halo 2 seinen 18. Geburtstag, zu dem wir recht herzlich gratulieren.

Wir gratulieren heute nicht nur der Xbox Series X und Xbox Series S zum zweiten Geburtstag, auch ein Videospiel ist um ein Jahr älter geworden.

Die Rede ist von Halo 2. Der First Person-Shooter und Nachfolger von Halo: Combat Evolved wurde in den USA am 9. November 2004 erstmals für die Xbox veröffentlicht.

Damit feiert das von Bungie entwickelte Spiel mit dem Master Chief seinen 18. Geburtstag.

Wir gratulieren Halo 2 zum besonderen Geburtstag und danken für die vielen Erinnerungen an einen wunderbaren Shooter.

Halo 2 könnt ihr über die Halo: The Master Chief Collection auf Xbox und PC, inklusive Game Pass spielen.