Halo Infinite: Shooter beliebter als Destiny 2

Halo Infinite setzt sich mit viel Rückenwind vor Destiny 2! In den USA im „Most Played Games“-Ranking der Xbox ist Halo Infinite vor Destiny 2, was seit der Veröffentlichung so bisher nicht zu sehen war.

Die großen Anstrengungen von 343 Industries scheinen endlich Früchte zu tragen und mit Halo Infinite: Season 5 Reckoning geht es steil bergauf für den Ego-Shooter. Außerdem hat man verkündet, dass Halo Infinite mittleweile über 30 Millionen Spieler erreicht hat!

Doch damit nicht genug, denn ein offizieller King of the Hill-basierter PvE-Firefight-Modus soll noch vor Ende der Saison am 30. Januar erscheinen, was mit Sicherheit noch mehr Spieler begeistern wird.