Halo: The Master Chief Collection: Derzeit keine Bots laut Entwickler geplant

Für die Halo: The Master Chief Collection ist die Implementierung von Bots derzeit von den Entwicklern nicht geplant.

In den Dateien der Halo: The Master Chief Collection wurden kürzlich Hinweise für Bots gefunden. Eine Implementierung in einem künftigen Update ist laut Entwicklern trotzdem nicht geplant.

343 Industries als verantwortlicher Entwickler der Halo: The Master Chief Collection sagte dazu auf Reddit, dass Fans sich Bots zwar schon länger wünschen, die KI-Spieler aber derzeit nur für interne Zwecke genutzt werden. Etwa, um den neuen Custom Game Browser zu testen.

Später griff man das Thema auch im Forum von Halo Waypoint auf und sagte dazu:

„Bots können ein nützliches Werkzeug sein, um einige unserer Funktionen wie CGB zu testen und sie haben eine Menge Potenzial, aber wir sind noch nicht bereit, über zukünftige Pläne für sie zu sprechen. Wir werden durch die Online-Diskussionen aus der Community ermutigt und berücksichtigen das, wenn wir sie intern besprechen. Ich kann persönlich bestätigen, dass man in ihrer aktuellen Form NICHT gegen sie in SWAT spielen möchte.“

Aktuell habe man also keine Pläne, um Bots in die Spielesammlung zu integrieren.