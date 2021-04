Halo: The Master Chief Collection: Season 6 startet im April mit zahlreichen Belohnungen

Am 7. April ist es endlich so weit, die sechste Season der Halo: The Master Chief Collection geht auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC an den Start.

Raven heißt die neue Saison und beinhaltet 100 Season Pass Levels, brandneue Accessoires, Skins und Rüstungen, so wie sechs neue saisonale Herausforderungen mit drei einzigartigen Belohnungen.

Ready yourselves, Spartans. Season 6 of MCC, Raven, arrives for free on April 7!

🛡️ 100 tiers to unlock in the Season Pass

🎒Brand new back accessories, skins, and armor

🍃 A fresh set of Seasonal Challenges with 3 unique rewards

🎮 Xbox Series X|S, Xbox One, and PC

🔥 And more! pic.twitter.com/dStf3lVfLK

— Halo (@Halo) March 31, 2021