Halo TV-Serie: Wird 2022 bei Paramount+ zu sehen sein

Die von Showtime in Partnerschaft mit 343 Industries produzierte TV-Serie zu Halo wird beim neuen (alten) Streamingdienst Paramount+ zu sehen sein.

Wie Deadline berichtet, soll die Halo TV-Serie im ersten Quartal 2022 seine Premiere bei Paramount+ feiern. Der Streaming Anbieter war in den USA bisher unter dem Namen CBS All Access bekannt und wird Anfang März dann unter neuem Namen an den Start gehen.

Ob Paramount+ hierzulande als selbständiger Anbieter auftreten wird oder die Halo TV-Serie dann bei einem anderen Dienst wie Netflix oder Amazon Prime zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.