High on Life: Zusammenarbeit mit Xbox war ein absoluter Traum

Studio Director Mike Fridley von High on Life-Entwickler Squanch Games beschreibt die Zusammenarbeit mit Xbox als absoluten Traum.

Noch knapp anderthalb Monaten müssen sich Spieler gedulden, bis sie den abgedrehte Shooter High on Life auf Xbox, PC und über den Xbox Game Pass spielen dürfen.

Dazu, wie die Zusammenarbeit zwischen Squanch Games und Xbox während der Entwicklung verlief, hat Studio Director Mike Fridley im Interview mit Pure Xbox einige nette Worte übrig.

Xbox sei der perfekte Partner für High on Life gewesen und habe das Projekt finanziell stark unterstützt, sich aber aus der Entwicklung komplett rausgehalten. Das Game Pass-Konzept passe ebenfalls perfekt zur Philosophie seines Studios, so Fridley:

„Die Zusammenarbeit mit Xbox war ein absoluter Traum. Sie haben uns in unseren Bemühungen, High on Life zu vermarkten, sehr unterstützt und sich aus der Entwicklung des Spiels komplett herausgehalten. Das ist das, was wir hier gerne als den perfekten Partner bezeichnen.“ „Als Game Pass-Abonnent weiß ich aus erster Hand, wie großartig dieser Service ist, und wir alle wissen, wie groß die Reichweite des Dienstes auf Konsole und PC ist. Wir wollen so viele Leute wie möglich dazu bringen, unser Spiel zu spielen, daher passt Game Pass perfekt zu uns.“

High on Life erscheint am 13. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One, PC und im Xbox Game Pass.