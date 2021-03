Hitman 3: Eier-Jagd in Berlin und mehr im März

Was Spieler von Hitman 3 noch in diesem Monat an Inhalten erwarten dürfen, hat der Entwickler in seiner Roadmap verraten.

So können sich Spieler unter anderem auf das erste saisonale Event freuen, welches für alle kostenlos ist: die Eier-Jagd in Berlin. Das Event findet vom 30. März bis 12. April statt und enthält in Berlin besondere Aufgaben für euch bereit.

Besitzer der Deluxe Edition bekommen weiterhin im März mit „The Satu Maru Delirium“ ihren sechsten und letzten Eskalationsauftrag.

Die März-Inhalte stellte IO Interactive auch im Video vor: