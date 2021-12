JP Games: Neues Rollenspiel soll 2022 enthüllt werden

Autor:, in / JP Games

Seit drei Jahren arbeitet Hajme Tabata, ehemaliger Chef des Teams hinter Final Fantasy XV, mit seinem neuen Studio JP Games schon an neuen Rollenspielen.

Wie wir bereits aus einem Interview aus Juli dieses Jahres wissen, befinden sich zwei Spiele in Produktion: ein experimentelles und schnell RPG, dass als Evolution von Final Fantasy Type-0 angesehen wird sowie ein AAA-RPG, in dem man ähnlich wie in Final Fantasy XV umherziehen kann.

Eines dieser beiden Spiele wird Tabata voraussichtlich im kommenden Jahr offenlegen, wie er in einem Interview mit 4gamer.net erzählt. Im neuen Jahr sei außerdem sein Ziel, die Geschäfte des Studios im Bereich der Spiele und im Metaverse auszubauen.