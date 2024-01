Kino, Serien & TV: Master Chief ohne Helm sorgt für Diskussion

In der letzten Woche zeigte Paramount+ den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der Halo TV-Serie. Und obwohl der Trailer eine spannende und actionreiche Staffel verspricht, ist es der fehlende Helm des Master Chiefs, über den viele Fans sprechen.

Im Trailer ist John-117 mehrfach ohne seinen ikonischen Helm zu sehen. Sogar in Actionsequenzen sieht man das Gesicht des Schauspielers Pablo Schreiber, der den Master Chief verkörpert.

Anstoß zur Kritik gibt es dahingehend deshalb mehrfach, weil er ihn in den Videospielen niemals abnimmt.

Im Subreddit zu Halo fragt ein User im Top-Beitrag etwa: „Wie konnte niemand in der Marketing-Abteilung erkennen, dass dies eine schlechte Sache ist?“. Grund für die Frage ist das Poster zu Staffel 2, in dem der Master Chief ebenfalls keinen Helm trägt.

Schon 2022 kam die Thematik auf, als der Helm in Stafel 1 abgesetzt wurde. Damals sagte Schreiber dazu:

„Eine Sache, die ich sehr früh gelernt habe, ist, dass es im Halo-Universum genauso viele verschiedene Meinungen gibt wie Halo-Fans. Es ist also offensichtlich, dass man es nicht allen recht machen kann. Aber was ich sagen würde, ist, dass wir ein Unterhaltungserlebnis schaffen, das auf das Medium zugeschnitten ist, für das es bestimmt ist.“

„Wenn man einen Ego-Shooter spielt, ist die Art und Weise, wie ein Charakter entwickelt wird, eine ganz andere als die, die notwendig ist, wenn man eine lange Fernsehserie dreht“, fügte Schreiber hinzu. „Wenn man sich mit seinem Protagonisten auf diese Reise begeben will, kann man das Publikum in einer langen Geschichte nicht mitnehmen, ohne Zugang zum Gesicht der Figur zu haben, das einem sagt, was sie fühlt, wie sie über alles denkt. Dieser Zugang zum Gefühlsleben einer Figur im Laufe der Zeit ist es, der dafür sorgt, dass man sich in eine Figur einfühlen und mit ihr verbunden fühlen kann.“

„Es tut mir leid, aber das ist die einzige Möglichkeit, eine lange Geschichte im Fernsehen zu erzählen. Ich respektiere die Meinung derjenigen, die damit nicht einverstanden sind, voll und ganz. Aber es ist ein ziemlich grundlegender Ansatzpunkt, wenn es darum geht, eine qualitativ hochwertige Fernsehserie zu machen.“