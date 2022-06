Kojima Productions: Pflegt auch weiterhin eine gute Partnerschaft mit Sony

Autor:, in / Kojima Productions

Fans von Sony und PlayStation müssen keine Angst haben, dass Hideo Kojima ihnen den Rücken kehrt. Denn auch nach der Ankündigung zur Zusammenarbeit mit Microsoft und den Xbox Game Studios wird Kojima weiterhin mit Sony Interactive Entertainment (SIE) eine Partnerschaft pflegen.

Am Sonntagabend meldete sich der legendäre Entwickler im Xbox und Bethesda Games Showcase zu Wort und kündigte an, mit Microsoft an einem neuen Projekt zu arbeiten, welches auf Cloud-Technologie basiert.

So manchem Spieler mag das gar nicht gefallen haben, dass Kojima nun mit Microsoft einer Partnerschaft eingegangen ist. Das brachte Kojima Productions dazu, via Twitter einige Worte darüber zu verlieren.

So sagte das Entwicklerstudio: „Nach der Ankündigung unserer Partnerschaft mit Microsoft über die Cloud-Technologie haben uns viele Leute nach unserer Zusammenarbeit mit SIE gefragt. Seid versichert, dass wir auch weiterhin eine sehr gute Partnerschaft mit PlayStation haben.“

Es besteht also kein Grund zur Beunruhigung und schon gar nicht böser Worte.

Letztendlich sollte man auch nicht vergessen, dass Spiele uns zusammenbringen sollen und nicht auseinander. Schon gar nicht, weil ein Entwickler zur Verwirklichung eines Projekts sich mit einem bestimmten Partner zusammentut.