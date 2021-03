Life is Strange: True Colors: Kein Episodenformat und weitere Details

Gestern wurde Life is Strange: True Colors von Square Enix offiziell enthüllt. Der neuste Teil der Spielreihe, der von Deck Nine Games entwickelt wird, erscheint im September und lässt euch in die Rolle einer neuen weiblichen Figur mit Namen Alex schlüpfen.

Im Gegensatz zu den vorherigen Veröffentlichungen wird Life is Strange: True Colors nicht in Form einzelner Episoden veröffentlicht. Ihr spielt das Abenteuer also nicht mehr in Häppchen, sondern erhaltet zur Veröffentlichung das komplette Spiel.

Weiterhin ist bekannt, dass Protagonistin Alex zwei romantische Interessen im Spiel verfolgen kann. Eine davon ist Steph. Die Figur ist schon aus dem ersten Life is Strange bekannt und erhält mit „Wavelengths“ sogar ihre eigene Bonusgeschichte, die ein Jahr vor den Ereignissen im Spiel stattfindet.

Wavelengths ist in der Deluxe bzw. Ultimate Edition des Spiels enthalten und wird erst nach Veröffentlichung des Spiels erscheinen.

Noch mehr Details zum Spiel, den Trailer zur Ankündigung sowie Links zur Vorbestellung im Microsoft Store haben wir in diesem Artikel für euch aufbereitet.