Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Homepage verrät spannende Details

Die Homepage des Spiels verrät neue, aufregende Details zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Das Ryu Ga Gotoku Studio hat ihre Homepage für das anstehende neue Yakuza-Epos aktualisiert, auf der jetzt spannende Neuigkeiten zu dem Spiel zu finden sind. Enthalten sind dabei neben Screenshots auch Informationen zu der Umgebung und den Charakteren, die Kiryu in seinem neuen Abenteuer treffen wird.

Eigentlich wollte der Ex-Yakuza nach Yakuza 6: The Song of Life ein beschaulicheres Leben führen. Dazu nimmt er als Joryu getarnt Aufträge für den Daidoji-Clan an. In einem dieser Aufträge wird Kiryu nach Yokohama beordert, um einen illegalen Goldschmuggel auffliegen zu lassen. Das läuft allerdings nicht ganz so optimal, da er auf eine Gruppe trifft, die ihn aus seinem Leben als Kiryu erkennt.

Im Laufe seinem neuesten Abenteuer trifft er auf Kosei Shishido, ein Angehöriger der Watase-Familie sowie zukünftiger Vorsitzender der Omi-Allianz. Yuki Tsuruno ist der Kapitän der Familie und gleichzeitig der stellvertretende Patriarch. Der bekannteste Name wird vielen Fans der Serie aber direkt bekannt vorkommen: Homare Nishitani, das Oberhaupt des Kijin-Clans.

Doch wie diese Charaktere und Kiryu zusammen passen, erfahren wir wohl erst zu der Veröffentlichung von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name am 9. November.