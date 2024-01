Like a Dragon: Infinite Wealth: Pokemon-ähnliche Aktivität enthüllt

In Like a Dragon: Infinite Wealth können Spieler Sujimon fangen, trainieren und gegeneinander kämpfen lassen.

Das schon bald erhältliche Like a Dragon: Infinite Wealth wird eine Pokemon-ähnliche Aktivität namens Sujimon haben. Wie beim großen Vorbild können die Spieler die Kreaturen in der Spielwelt suchen und gegen sie kämpfen, um sie dann einzufangen und zu trainieren.

Auf ganz Hawaii sind die Sujimon zu finden, die für 3-gegen-3-Kämpfe und dem ultimativen Ziel, dem Kampf gegen Discreet Four und Sujimon Master, ausgebildet werden. Dies geschieht auf einer Farm, die auf einer Insel liegt. Dort werden sie nicht nur gelevelt, sondern auch beim Anbau von Pflanzen und beim Verdienen von Geld.

Rekrutiert werden die Kämpfer mit einem SuSuji-Geschenk. Garantierte Rekrutierungen seien aber auch über Raids möglich sein, die zeitlich begrenzt angeboten werden. Weiterhin gibt es auch Sujimon-Gacha-Spots, wo man Sujimon gegen den Einsatz von Geld oder Tickets heraufbeschwören kann.

Fünf unterschiedliche Typen von Sujimon sowie Weiterentwicklungen wird es geben. Die Kreaturen besitzen einzigartige Affinitäten und können von Ichiban mit Befehlen gesteuert werden. Spezialangriffe werden zudem über „strategische Befehle“ entfesselt.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 sowie den PC.