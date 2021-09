Maneater: Shipwright Studios kündigt Verträge nach kontroversem Tweet

Autor:, in / Maneater

Kontroverse Äußerungen des Firmenchefs von Tripwire Interactive führen zu der Aufkündigung der Verträge ihres Mitentwicklers an Maneater.

Das Entwicklerstudio Shipwright Studios, das an Maneater mitgearbeitet hat, hat angekündigt, seine Verträge mit dem Herausgeber des Spiels mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Hintergrund sind kontroverse Äußerungen des Präsidenten von Tripwire Interactive, John Gibson, die neben Maneater auch Spiele wie Killing Floor 2 und Chivalry 2 veröffentlicht haben.

John Gibson befürwortet die kürzliche Entscheidung des US Supreme Courts, wonach es Frauen in Texas verboten ist, eine Abtreibung nach sechs Wochen der Schwangerschaft durchführen zu lassen. Der sogenannte Heartbeat Act beinhaltet dabei die Möglichkeit, dass jeder Texaner jeden auf bis zu 10.000 USD verklagen kann, wenn dieser in oder an einer Abtreibung beteiligt ist.

Der Präsident von Tripwire Interactive schreibt hierzu auf Twitter: „Ich bin stolz auf den US Supreme Court, dass sie das texanische Gesetz bestätigt haben, dass Abtreibungen an Babies mit einem Herzschlag verbietet. Als Entertainer werde ich nicht oft politisch, aber mit so vielen lautstarken Unterstützern auf der Gegenseite dieser Angelegenheit fand ich es wichtig, mich offiziell als Anti-Abtreibungs-Spielentwickler zu positionieren.“

Diese Äußerungen stießen auf heftige Kritik, da so auch Vergewaltigungsopfer und andere Opfer vom Staat somit gezwungen werden neun Monate lang schwanger sein zu müssen, was wiederum für hitzige Diskussionen sorgte. Letztendlich führte dies dazu, dass sich Shipwright Studios in einer Antwort von ihrem jetzt nun ehemaligen Partner abwenden.

In einem Statement schreiben sie dazu unter anderem: „Jeder hat seine politischen Ansichten. Aber in dem Moment, in dem man diese zu einem Thema im öffentlichen Gespräch macht, verwickelt man alle darin, die mit und für dich arbeiten.“ Weiter heißt es: „Wir haben Shipwright mit der Idee gegründet, dass es endlich an der Zeit war Nägel mit Köpfen zu machen. Wir können nicht mit gutem Gewissen weiter mit Tripwire arbeiten, wenn die derzeitige Führungsstruktur vorhanden ist. Wir werden sofort damit beginnen die existierenden Verträge mit ihnen zu kündigen.“

Ein weiteres Projekt, an dem Shipwright Studios mitgewirkt hat, ist das von Torn Banner Studios entwickelte Chivalry 2.