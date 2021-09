SEGA: Jet Set Radio-Künstler ist zurück

Nach über neun Jahren bei Yahoo! Japan kehrte im Mai Ryuta Ueda, der Art Director des Dreamcast-Klassikers Jet Set Radio, seiner Xbox-Fortsetzung Jet Set Radio Future und Director der ersten beiden Yakuza-Spiele für PlayStation 2, zu SEGA zurück.

Die Zusammenarbeit reicht aber noch etwas weiter zurück, denn bereits Mitte der 90er Jahre entwarf er das Kreaturen-Design für die Panzer Dragoon-Spiele. Später übernahm er dann die Regie des Kinect-Horrortitels Rise of Nightmares.

„Ich habe beschlossen, bei Yahoo Japan zu kündigen und zu meinem alten Unternehmen, SEGA, zurückzukehren“, verkündete er auf seiner öffentlichen Facebook-Seite. „Ich bin sehr dankbar für die vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, und die vielen Lektionen, die ich durch verschiedene Projekte bei Yahoo! gelernt habe.“

„Von nun an werde ich mich wieder auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren. Ich fühle nicht nur die Aufregung, Dinge zu erschaffen, sondern lächle auch ein wenig bei dem Gedanken, alte Freunde zu sehen und neue Leute zu treffen. Ich möchte gerne in vollem Umfang zeigen, was ich durch Erfahrung kultiviert habe.“