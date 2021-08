Yakuza: Like a Dragon: Schöpfer Toshihiro Nagoshi verlässt SEGA

Laut einem Bericht von Bloomberg wechselt Branchenveteran und Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi von SEGA zu NetEase Games. Die Verhandlungen zwischen den Parteien seien bereits in vollem Gange und der Wechsel soll direkt von Chinas harten Vorgehen gegen Spielsucht beeinflusst worden sein.

Toshihiro Nagoshi soll sein eigenes Team bei NetEase Games zusammenstellen können, das an neuen Spielen für die in Hangzou/China ansässige Firma arbeiten wird. Möglicherweise bestätigt sich mit der Aufnahme des Künstlers ins Team, dass NetEase Games über die Region China hinaus expandieren will. Weder SEGA noch NetEase Games bestätigen diese Meldung.

NetEase Games ist ein chinesischer Spielegigant, der mit Partnerschaften mit Entwicklern und Publishern außerhalb Chinas liebäugelt. Seit einiger Zeit gehört Blizzard zu den Publishing-Partnern und man will ausländische Talente für die eigenen Original-IPs einstellen.