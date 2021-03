Yakuza: Like a Dragon: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X und PlayStation 5

Digital Foundry hat die Versionen von Yakuza: Like a Dragon für Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf Herz und Nieren getestet.

Yakuza: Like a Dragon erschien am 10. November 2020 für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4. Besitzer einer PlayStation 5 mussten sich bis zum 2. März 2021 gedulden, bis sie mit Ichiban die Straßen des von Yokohama inspirierten Schauplatzes unsicher machen konnten.

In ihrem neuen Video haben Digital Founrdy nun die Version für Xbox Series X|S sowie die PlayStation 5-Version des Rollenspiels mit rundenbasiertem Kampfsystem miteinander verglichen. Wie gewohnt wird dabei jedes Detail genauestens unter die Lupe genommen.