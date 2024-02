Metro Exodus: 10 Millionen verkaufte Spiele

Autor:, in / Metro Exodus

Die Begeisterung über die Ankündigung eines neuen Spiels der Metro-Reihe dürfte sich bei der State of Play Anfang Februar in Grenzen gehalten haben. 4A Games kündigte lediglich mit Metro Awakening einen VR-Titel an.

Zum fünfjährigen Geburtstag von Metro Exodus teilte der Entwickler jetzt mit, dass sich das Spiel mehr als zehn Millionen Mal verkauft habe.

Weiterhin zeigte man eine Roadmap mit allen bisherigen Metro-Spielen, an dessen Ende auch ein neuer Teil der Hauptreihe eingezeichnet ist. Das genaue Erscheinungsjahr wurde dabei unkenntlich gemacht.