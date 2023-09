Minecraft: Xbox Series X|S-Version erhält ESRB-Rating

Autor:, in / Minecraft

Obwohl die Xbox Series X|S-Version des Klötzchen-Spiels Minecraft bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde, erhielt sie bereits im August eine Einstufung der USK.

Nun zog auch das in Amerika ansässige Entertainment Software Rating Board (ESRB) seinerseits mit einer Einstufung des Spiels nach. In der Zusammenfassung des vergebenen Ratings Everyone 10+ heißt es wie folgt:

„Es handelt sich um ein Sandkasten-Abenteuerspiel, in dem die Spieler würfelförmige Materialien erforschen und abbauen/ernten. Aus der Ich-Perspektive durchqueren die Spieler pixelige Open-World-Landschaften, vermeiden Gefahren, bauen Strukturen und stellen Tränke und Waffen her (z. B. Schwerter, Äxte, Bögen, Zauberstäbe). Gelegentlich ist es nötig, sich gegen Feinde (z. B. Zombies, Skelette, Zauberer/Magier) zu verteidigen, indem man wiederholt auf sie einschlägt, bis sie zusammenbrechen. Die Spieler können auch Waffen gegen Tiere und Dorfbewohner einsetzen, obwohl diese Aktionen nicht erwünscht sind. Die Kämpfe werden durch kurze Schmerzensschreie, Aufprallgeräusche und gelegentliche Explosionen unterstrichen.“