Mobile-Gaming: Battlefield im Google Play Store gesichtet

Im Google Play Store ist ein Hinweis zu einer mobilen Fassung des Spiels Battlefield aufgetaucht. Entwickler DICE hat bereits im April angekündigt, dass an einer portablen Version gearbeitet wird, welche dann im Jahr 2022 veröffentlicht werden soll.

Die aufgetauchte Listung des Spiels im Google Play Store gibt erste Einblicke zum Spiel und dessen Umfang. So soll es große Schlachten, eine (Battlefield gewohnte) zerstörbare Umgebung, unterschiedliche Waffenklassen sowie anpassbare Charaktere geben.

Battlefield-Fans sollen auch in Battlefield Mobile auf ihre Kosten kommen. So sind zum Beispiel Fahrzeuge wie ATVs oder Panzer enthalten und sollen so das komplette, gewohnte Spektrum bieten. Zudem sind alle Klassen Sturmsoldat, Sanitäter, Versorgungssoldat und Aufklären vertreten und können jeweils mit unterschiedlichen Waffen und Gadgets angepasst werden.

DICE erwähnt außerdem, dass es sich bei der mobilen Ausgabe um ein anderes Spiel handelt als man es von der PC-Version kenne.

Offenbar starten im Herbst bereits erste Beta-Tests in Indonesien und den Philippinen, wie auf einem offiziellen FAQ-Post des Entwicklers DICE zu entnehmen ist.

Wann das finale Spiel genau veröffentlicht werden soll, steht noch nicht fest. Fans des Shooters können sich zwischenzeitlich mit dem bald erscheinenden Battlefield 2042 die Zeit verkürzen.