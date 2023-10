Mortal Kombat 1: Crossover mit DC abgelehnt

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Eine Kooperation zwischen NetherRealm Studios und Warner Bro. für Mortal Kombat vs. DC ist derzeit nicht zu erwarten.

Gerade im Genre der Kampfspiele sind Crossover-Vereinbarungen immer eine Sache, die frischen Wind in das jeweilige Franchise gebracht haben. Das sehen auch die NetherRealm Studios so, die mit Mortal Kombat 1 ihr aktuellstes Spiel auf dem Markt haben.

Im Crossover-Bereich hat das Studio ebenfalls Erfahrungen. Mortal Kombat vs. DC Universe wurde im Jahr 2008 unter der Flagge des Studios Midway für die Xbox 360 sowie PlayStation 3 auf den Markt gebracht. Das Spiel war die letzte Produktion des Studios, da Midway Insolvenz anmelden musste und im Jahr 2009 die Mortal Kombat-Lizenz verscherbelt hat.

Aus dem Kernteam von Midway gründete Ed Boon schließlich die NetherRealm Studios, welche 2011 mit Mortal Kombat einen erfolgreichen Reboot ihres Spiels feiern konnten.

In einem Interview im August im Jahr 2023 bestätigte Ed Boon noch einmal, wie sehr er erneut an einer Zusammenarbeit mit Warner Bros. für ein Mortal Kombat vs. DC interessiert wäre, aber daraus wird offenbar nichts.

Laut Jeremy Adams, der die Mortal Kombat-Animationsprojekte Mortal Kombat Legends:Scorpion’s Revenge, Mortal Kombat Legends: Snow Blind und Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms begleitet hat, wurde das Vorhaben von Warner Bros. abgelehnt.

In einem Interview sagte Adams: „Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Pläne haben, mehr zu tun. Ich weiß, dass wir das schon vor einiger Zeit vorgeschlagen haben, aber es wurde irgendwie zurückgewiesen. Ich weiß nicht ob sie es jemals machen wollen.“ „Ich hoffe, dass sie es tun, und ich hoffe dass sie mich dann anrufen, um mich dabei zu haben. Das wäre toll, denn ich liebe es. Aber ich weiß es nicht. Glaub mir, ich würde gerne ein DC Mortal Kombat sehen. Das wäre super, super cool!