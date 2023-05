In diesem Jahr wird Mortal Kombat 30 Jahre alt. Gefeiert werden könnte dieser Meilenstein aber nicht mit der Ankündigung von Mortal Kombat 12, sondern mit einem Reboot des ersten Teils.

Einem Leak von Twitter-User billbil_kun soll das von NetherRealm Studios entwickelte Reboot des Originalspiels für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Wann das möglicherweise lautende Mortal Kombat 1 erscheint, ist dem Tweet nicht zu entnehmen. Laut Windows Central soll das Zeitfenster im September 2023 liegen.

Ein Charakter-Pass für Mortal Kombat 1 könnte weiterhin Gast-Figuren wie Peacemaker und Homelander (The Boys) ins Spiel bringen.

Zum Release soll es neben einer Standard-Edition ($69,99), auch eine Premium Edition ($109,99) bzw. Kollector’s Edition ($249,99) geben. Die Inhalte sind derzeit nicht bekannt.

Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, allerdings hatte Ed Boon einen passenden Tweet abgesetzt.

Does anyone know what time it is? #MortalKombatpic.twitter.com/pXY2wlidde

— Ed Boon (@noobde) May 10, 2023