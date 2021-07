NBA 2K22: Face Scan mit Dirk Nowitzki und weiteren NBA-Stars

Wie 2K Sports bereits für NBA 2K22 enthüllt hat, wird auf dem Cover der Standard Edition und des Cross-Gen Digital Bundles wird der weltberühmte zweifache NBA-All-Star Luka Dončić zu sehen sein, während mit dem Trio Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant drei der stärksten NBA-Big Men die hochwertige NBA 75th Anniversary Edition zieren werden.

Die weltweite Veröffentlichung aller NBA 2K22-Editionen ist für den 10. September 2021 geplant. Vorbestellungen sind ab sofort möglich:

2K wird in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen zu NBA 2K22 veröffentlichen, darunter erste Eindrücke von Spielelementen, Einblicke in den Soundtrack, Live-Service-Updates und mehr. Den Anfang machen Face Scan-Videos mit Dirk Nowitzki und weiteren NBA-Stars, die euch auch einen Blick hinter die Kulissen gewähren:

NBA 2K22: Behind the Scenes with Luka Dončić

NBA 2K22: Anyone, Anywhere – Behind the Scenes in Barcelona

NBA 2K22: Cover Athleten Kevin Durant, Dirk Nowitzki und Kareem Abdul-Jabbar :

NBA 2K22 Trailer