NBA 2K23: Sportliche Grafik im ersten Gameplay-Trailer

Der neue NBA 2K23 First Look Trailer gewährt euch einen ersten Einblick in das neue Basketballspiel von 2K Games. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass NBA 2K23 in mehreren Versionen erscheinen wird, wobei die Ikone Michael Jordan, sechsfacher NBA Champion, fünffacher Kia NBA Most Valuable Player und als größter Basketballspieler aller Zeiten bekannt, das Cover der NBA 2K23 Michael Jordan Edition und der brandneuen NBA 2K23 Championship Edition zieren wird.

