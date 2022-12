Need for Speed Unbound: Interview mit Creative Director von Criterion Games

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Kieran Crimmins, Creative Director von Need For Speed Unbound hat sich einigen Fragen im Interview mit XboxDynasty gestellt.

Wir von XboxDynasty hatten das Glück Kieran Crimmins, Creative Director von Need For Speed Unbound, zu einem Interview zu bitten und leider das Pech, dass die Antworten im Internet-Nirvana verloren gegangen sind. Nach ausgiebiegen Durchsuchungen sind die Antworten doch noch aufgetaucht. Somit freuen wir uns euch heute unser Need For Speed Unbound Interview vorzustellen.

Bitte stellen Sie sich vor und erklären Sie unseren Lesern von XboxDynasty.de, was ihre Aufgabe ist.

Hi, ich bin Kieran Crimmins, Creative Director bei Criterion Games. Als Creative Director bin ich letztlich für das Spielerlebnis verantwortlich. Ich arbeite mit einer Kombination aus jedem Handwerk, Kunst, Audio und Design. Alles mit dem Ziel, unseren Spielern die größtmöglichen Emotionen zu vermitteln.

Beschreiben Sie bitte kurz das Spiel und erklären Sie, was Xbox-Spieler erwarten können.

Need for Speed Unbound ist die nächste Generation von Straßenrennen, in der die Spieler ganz unten anfangen und sich an die Spitze der Szene kämpfen, um The Grand zu gewinnen, die ultimative Straßenrennen-Herausforderung von Lakeshore. Xbox-Spieler werden vier intensive Wochen lang Rennen fahren, um genug Geld zu verdienen, um an den wöchentlichen Qualifikationsrennen teilzunehmen, aber wenn die Zeit abläuft und der Druck der Bullen zunimmt, müsst ihr harte Entscheidungen treffen – es gibt keine Belohnungen ohne Risiko.

Wir haben den kranken Mercedes von A$AP ROCKY gesehen – sind Sie die echte Version davon vor A$AP gefahren? (Ich werde es niemandem verraten)

Oh, ich wünschte, es wäre so. Das Auto sieht absolut unglaublich aus. Ich würde ihn gerne in Brands Hatch fahren. Vielleicht kann ich Rocky das nächste Mal, wenn er in England ist, dazu überreden, mit mir eine Runde auf der Rennstrecke zu drehen.

Wie lange dauert es, das Spiel zu beenden, wenn man nur der Hauptgeschichte folgt, und wie lange mit all den Nebenquests?

HA HA ich weiß es nicht, weil ich es nicht getan habe. Ich mache am Ende immer alles, und das dauert dann ewig. Ich würde sagen, es ist eine lange Kampagne, und man bekommt auf jeden Fall etwas für sein Geld. Die von uns eingeführten Risiko- und Belohnungssysteme verleihen jeder Entscheidung, die Sie treffen, eine gewisse Bedeutung. Sie werden sich Zeit nehmen und Ihre Herangehensweise an jede Rennsitzung sorgfältig abwägen wollen. Es ist ein neuer, extrem fesselnder Kreislauf.

War es schwierig für Sie, das Spiel auf die Xbox Serie X oder sogar die Xbox Serie S zu bringen? Was hat Ihnen bei der Entwicklung am meisten Kopfzerbrechen bereitet?

Nicht wirklich. Frostbite ermöglicht es uns, für alle Systeme gleichzeitig zu entwickeln, und ich würde sagen, dass sogar die Xbox Serie S erstaunlich leistungsfähig ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht ein paar unangenehme Bugs gab, die wir ausmerzen mussten, aber nicht mehr als sonst und die Entwicklung auf den Xbox-Systemen verlief sehr reibungslos.

Was sind die technischen Details der Xbox Series X? Dynamische Auflösung, Framerate? Performance-Modus? Gibt es eine 120fps-Option?

Wir streben ein konsistentes Spielerlebnis bei soliden 60fps 4K HDR an.

Und was sind die genauen Details für die Xbox Series S-Version des Spiels?

Es ist hochskaliert, aber immer noch solide 60fps 4K HDR.

Wie sieht die Zukunft eures Spiels auf der Xbox aus? Habt ihr schon eine Roadmap erstellt? Gibt es DLC-Pläne für neue Autos?

Das Rennen endet nicht, wenn das Spiel auf den Markt kommt! Die Welt von Lakeshore steht niemals still, denn es wird eine Reihe kostenloser Inhaltsupdates geben, die nach der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden und neue Features, Erlebnisse, Inhaltsdrops und mehr beinhalten. Weitere Details zu den Inhalten nach dem Start werden bald bekannt gegeben.

Und was hält die Zukunft für Ihr Studio bereit? Werden wir jemals ein neues Burnout-Spiel oder Need for Speed Most Wanted 2 sehen?

Ich würde mich gerne an all diesen Spielen versuchen, aber im Moment konzentrieren wir uns darauf, die bestmöglichen Need for Speed-Spiele zu entwickeln.

Möchten Sie den XboxDynasty.de-Lesern abschließend noch etwas mitteilen?

Danke, dass ihr diesen Artikel gelesen habt und ich hoffe, dass wir euch bald online in Need for Speed Unbound sehen!