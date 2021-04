Nier Replicant: Vergleich der Auflösung zwischen Xbox und PlayStation

Autor:, in / Nier Replicant

In einem aktuellen Video haben die Kollegen von VGTech die Versionen von NieR Replicant für Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S und Xbox Series X mit PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und PlayStation 5 verglichen.

Auf allen Systemen läuft NieR Replicant im Gameplay konstant mit 60 FPS, während die Zwischensequenzen auf 30 FPS festgesetzt wurden.

Hier die Informationen zu den unterschiedlichen Plattformen:

Xbox One S – dynamische Auflösung mit 1440×810 und 1152×648. Die Xbox One-Konsolen haben eine verbesserte Texturfilterung im Vergleich zu den PS4-Konsolen.

PS4 – dynamische Auflösung mit 1920×1080 und 1440×810. PS4 Pro und Xbox One X haben eine höhere Qualität der Schatten im Vergleich zu den Basiskonsolen.

PS4 Pro – dynamische Auflösung mit 1920×1080 und 1536×864.

Xbox One X – dynamische Auflösung mit 2560×1440 und 1920×1080. Pixelzahlen bei 2560×1440 scheinen auf der Xbox One X üblich zu sein. Die Xbox One X hat dazu eine verbesserte Texturqualität im Vergleich zur PS4 Pro. Xbox One X rendert die Benutzeroberfläche mit 3840×2160 und PS4 Pro rendert die Benutzeroberfläche mit 1920×1080.

PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S führen das Spiel derzeit über Abwärtskompatibilität aus. PS5 erreicht eine maximale Auflösung von 1920×1080. Die Xbox Series X rendert mit einer Auflösung von 2560×1440 und Xbox Series S mit 1440×810. Die Xbox Serie X|S-Konsolen haben eine verbesserte Texturfilterung gegenüber den Xbox One-Konsolen.

Wer sich das Ganze noch in bewegten Bildern ansehen möchte, hat hier dazu die Gelegenheit: