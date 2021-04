Nier Replicant: Beinhaltet Story-Sektionen die es im Original nicht gab

Nächste Woche erscheint die Neuauflage des Action-Rollenspiel NieR: Replicant ver.1.22474487139. Neben aufgepeppten Kampfeinlagen und verbesserter Grafik, wird es auch Inhalte geben, die es damals nicht in das Original geschafft haben.

In einem Interview mit PCGamesN plauderte Producer Yosuke Saito etwas aus dem Nähkästchen.

Interessanterweise wird es auch „etwas“ mit einem Charakter aus dem Originalspiel und einige Verbindungen zu NieR: Automata geben.

Yosuke Saito weiter: „Es gibt eine Menge Extra-Bits. Es gibt eine neue Geschichte, eine zusätzliche Verbindung zu Automata und auch etwas für Fans von ‚Papa Nier‘, also denke ich, dass auch Leute, die die Originalversion vor zehn Jahren gespielt haben, mehr als zufrieden sein werden.“

Mit „Papa Nier“ ist der Protagonist aus NieR: Gestalt (der westlichen Version des Spiels) gemeint, welcher Yonah’s Vater spielte.

Saito lobt außerdem Takahisa Taura von PlatinumGames, welcher für das Kampfsystem im Remaster zuständig war.

Yosuke Saito: „Taura half dabei alle Kampfanimationen durchzusehen und anzupassen. Ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe in Automata, die so hoch angesehen sind, auf den Beitrag von Platinum Games zurückzuführen sind. Diese Erfahrung ist zweifelsohne in Replicant eingeflossen. Es war eine große Hilfe, dass Mr. Taura und das Automata-Team das System beaufsichtigt und optimiert haben.“