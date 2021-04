Star Wars: Knights of the Old Republic: Remake könnte ein Action-RPG werden

Zurzeit drehen sich viele Gerüchte um das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Das noch unangekündigte Spiel soll jetzt ein Action-RPG werden.

Nachdem Jason Schreier in einem Video enthüllt hat, dass ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic erscheinen wird und derzeit bei Aspyr Media in Entwicklung sei, hat der YouTuber MrMattyPlays ein Video über das Thema hochgeladen.

In dem Video geht unter anderem darum, dass die rundenbasierten Kämpfe aus dem Original verschwinden könnten. Es soll eine Art Action-Rollenspiel werden mit einem intuitiven Kampfsystem. MrMattyPlays erwähnt zwar, dass er keine genauen Details kennt, jedoch wird es laut dem YouTuber mehr als nur ein reines Remake werden.